Таллин, , 21:30 — REGNUM

Флаг ЕС

Европейская комиссия утвердила выделение евросубсидий Эстонии в рамках соглашения о партнерстве на период 2021–2027 годов. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

Общая сумма поддержки, которая будет выделена из всех европейских фондов за этот период, составит примерно 3,46 млрд евро. Эстония получит 1,7 млрд евро из Европейского фонда регионального развития, 780 млн из Фонда сплочения, 534 млн из Европейского социального фонда и 354 млн евро — из Фонда справедливого перехода.

Кроме того, соглашение включает 97,4 млн евро от Европейского фонда морского и рыбного хозяйства и аквакультуры.

В минфине отметили, что параллельно с соглашением о партнерстве продолжается работа над программой использования европейских фондов, которая была утверждена правительством в начале июня нынешнего года.

Программа передана в Европейскую комиссию и Эстония рассчитывает на ее утверждение до конца 2022 года. После этого можно будет приступить к использованию субсидий из нового бюджетного периода ЕС в полном объеме.