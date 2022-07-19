Белгород, 19 июля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация России — открыл на территории Белгородской области первый мобильный пункт помощи беженцам и переселенцам с территорий Донбасса и Украины. Он позволит оперативно помогать людям, которые эвакуируются в Россию. В будущем планируется открыть такие пункты и в других регионах страны.

РКК Мобильный пункт Российского Красного Креста

Мобильный пункт помощи РКК представляет собой большую надувную палатку площадью в 43,2 кв. м., где одновременно смогут работать 4 специалиста. Пункт будет работать на постоянной основе.

В открытии мобильного пункта помощи Российского Красного Креста приняли участие министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева, заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Сергей Андреев, первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук, заместитель директора Департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста Антон Выборнов, координатор службы психосоциальной поддержки Департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста Татьяна Колесник, а также председатель Белгородского регионального отделения Российского Красного Креста Нина Ушакова.

«В мобильном пункте помощи Российского Красного Креста люди смогут подать заявления на получение матвыплаты от РКК и оставить заявки на восстановление семейных связей, а также получить психологические консультации. Кроме того, в нем будут организованы индивидуальные и групповые занятия с детьми. Это позволит беженцам спокойно заполнить все необходимые документы, задать все интересующие вопросы и просто отдохнуть», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук .

Работа мобильного пункта помощи РКК позволит оперативно помогать беженцам и переселенцам сразу после того, как они пересекли российскую границу. Таким образом, они смогут быстрее подать заявки на получение материальной помощи и восстановление семейных связей, а также проконсультироваться со специалистами. Это позволит ускорить процесс предоставления помощи нуждающимся и несколько разгрузить специалистов, работающих в пунктах временного размещения Белгородской области.

Пункт полностью электрифицирован и оснащен всем необходимым — средствами мобильной и спутниковой связи, термоподом, обеспечивающим постоянный доступ к горячей воде, кулером. Также в нем установлены кондиционер и теплопушка, которые позволят поддерживать комфортную температуру.

Мобильный пункт Российского Красного Креста будет работать по нескольким направлениям. Во-первых, в нем будет осуществляться регистрация переселенцев и беженцев, а также обработка их заявлений на денежные выплаты, если они подпадают под категории, которым полагаются такие выплаты. Во-вторых, специалисты РКК будут принимать заявки на восстановление семейных связей.

« Кроме того, внутри мобильного пункта оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки прибывших людей — с детскими креслами, анатомическим пуфиком для взрослых, подушками, мягким полом из матов с ковровым покрытием и подсветкой, а также сенсорным уголком с двумя колоннами. В ней будут проводиться и индивидуальные и групповые занятия с детьми. Прежде в мобильных пунктах помощи пострадавшим от тех или иных чрезвычайных ситуаций никогда не организовывались условия для психоэмоциональной разгрузки. Сенсорная комната позволит на месте оказывать пострадавшим и травмированным людям квалифицированную поддержку, а им самим — хоть немного прийти в себя после пережитого» , — добавила первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук .

Российский Красный Крест выступает одним из основных координаторов гуманитарной помощи переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины на территории РФ. Так, с 18 февраля при поддержке РКК было собрано и доставлено 1 552 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от украинского кризиса. Ее получили более 100 тысяч человек, находящихся в 41 регионе РФ.

Кроме того, в июне 2022 года Российский Красный Крест начал прямые материальные выплаты уязвимым категориям беженцев и переселенцев из Украины и Донбасса в регионах России, принявших максимальное количество пострадавших. Это Воронежская, Курская, Белгородская, Ростовская, Пензенская, Калужская, Ульяновская, Тульская, Владимирская области, а также в Москва. Благополучатели могут получить от 5 до 15 тысяч рублей. Их уже получили 3 196 семей, а всего планируется охватить 16 тысяч семей.

Также с февраля у Российского Красного Креста работает единая горячая линия (тел: 880 070 044 50). На ней беженцы и переселенцы из Украины и Донбасса могут получить психологическую поддержку, помощь в воссоединении семейных связей и консультации по вопросам получения гуманитарной помощи, приобретения правового статуса пребывания и доступа к медицинским услугам. За все время на горячую линию поступило более 32 тысяч обращений. На восстановление семейных связей поступило 5 636 обращений, 474 заявки находятся в работе, а 85 человек нашли.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь переселенцам и беженцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки.

В большинстве регионов мониторинг потребностей беженцев и переселенцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.