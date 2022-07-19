Москва, , 21:25 — REGNUM В настоящее время нет данных о том, что подвид штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75, который известен как «кентавр», является более заразным или вызывает более тяжёлое течение нового заболевания. Об этом 19 июля заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет. Официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории России выявлены первые подтверждённые случаи заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75, который известен как «кентавр».