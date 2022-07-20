Москва, , 08:30 — REGNUM Павильоны для посетителей и бельчатники появились в Щукинском парке и Всехсвятской роще. В рамках работ по реабилитации территории все эти элементы оформили в историческом стиле, отсылающем к облику беседок, установленных здесь в середине прошлого века. В той же эстетике выполнят кормушки для птиц и белок, а также специальные четырехметровые вышки: с них любители отдыха на природе смогут наблюдать за местной фауной.

Кормушка для птиц

Новые киоски можно увидеть на входах в Щукинский парк с Щукинской улицы, с площади Академика Курчатова и на пересечении улиц Академика Курчатова и Щукинской. Такие же павильоны разместили и во Всехсвятской роще — на пересечении Пехотной и Авиационной улиц и на входе в рощу с Щукинской улицы.

«На территории Щукинского парка и Всехсвятской рощи уже установили пять павильонов, где в скором времени отдыхающие смогут приобрести напитки и закуски, — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Их дизайн был создан на основе старых фотографий утраченных беседок середины прошлого века. Эти воссозданные парковые элементы также появились в парке. В павильонах использованы повторяющиеся элементы, что задает стилистическое единство мест отдыха».

Киоски и беседки в историческом стиле, которые недавно вернули в Щукинский парк, объединяют форма кровли и цветовое решение: как и у беседок, крыша и основания павильонов выкрашены в коричнево-серый цвет, а основная часть — в белый.

«Единые решения в историческом стиле — это максимально актуально, так как парк посещают и люди старшего возраста, и молодежь, которая, как известно, сейчас все больше прикипает к «ностальгическому» стилю, — отмечает эксперт в области экологии и устойчивого развития Ксения Топоркова. — Отсылки к прошлому в парковых территориях особенно важны, когда сочетаются с функциональностью и современными технологиями».

Щукинский парк и Всехсвятскую рощу облюбовали не только горожане — здесь много птиц и белок, которые привлекают еще больше посетителей. Местные жители развешивали на деревьях кормушки, и эту традицию решили поддержать в столичном департаменте капремонта. По просьбе посетителей в этой зеленой зоне установят десять кормушек для белок и птиц, а также двадцать бельчатников — домиков, в которых грызуны смогут укрыться и/или выращивать потомство.

«Восстановление популяции белок оказывает благоприятное влияние на экологию, это часть важного явления — экологического менеджмента, который при правильном подходе оказывает положительное влияние на всю экосистему», — считает Ксения Топоркова.

По словам эксперта, общение с природой благотворно отразится на горожанах: возможность вблизи понаблюдать за белками и птицами станет для жителей еще одним поводом прогуляться в парке и провести время на свежем воздухе.

Позднее во Всехсвятской роще установят три четырехметровые вышки для наблюдения за птицами и белками. Эти сооружения тоже оформят в общем парковом стиле, отсылающем к историческому прошлому территории. Внутри вышек поставят скамейки для посетителей, которые смогут наблюдать за фауной через окошки в стенах. Рядом с вышками установят кормушки, чтобы подманить птиц и животных.

Бельчатники, кормушки, вышки и павильоны изготовили из дерева, причем их спроектировали специально для Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Внешний вид этих элементов позволил связать обе природные территории в единый визуальный образ.