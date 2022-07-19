Вашингтон, 19 июля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. На плотине Гувера, которая находится в американском штате Невада, прогремел мощный взрыв. Видеозапись произошедшего 19 июля разместили пользователи на своих страницах в соцсетях.

world-wide-gifts.com Плотина Гувера

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как над указанной плотиной поднимается густой чёрный дым, а также виднеется вырывающееся с места взрыва открытое пламя.

При этом издание US Sun уточняется, что департамент полиции Боулдер-Сити подтвердил, что их подразделения находятся на пути к месту происшествия после взрыва на плотине.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции в Актюбинской области Казахстана.