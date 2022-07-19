Грозный, , 21:07 — REGNUM О разработке «грандиозных» планов по демилитаризации государств Североатлантического альянса (НАТО), первым из которых после взятия Киева станет Польша, сообщил 19 июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

К своему сообщению глава Чечни прикрепил видеозапись со своим помощником — командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым, с которым, по словам Кадырова, им наконец удалось встретиться.

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фотографии трансгендеров в рядах Североатлантического альянса (НАТО) обнародовал в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, уточнив, что западные страны пропагандируют именно такие ценности, однако этого в России не будет никогда.