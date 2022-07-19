Ярославль, 19 июля 2022, 21:05 — REGNUM Финалист трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Александр Поляков назначен на должность руководителя УФНС России по Ярославской области.
15 июля 2022 года Александр Поляков был представлен руководящему составу налоговых органов Ярославской области, а также заместителю Губернатора региона в качестве нового руководителя УФНС России по Ярославской области. Он отметил, что одна из основных задач, которая стоит перед ним — развитие внутренней культуры налоговой службы.
Александр Поляков работает в структуре ФНС России с 1999 года. Занимал должности государственного налогового инспектора отдела по контролю за применением контрольно-кассовой техники и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, старшего государственного налогового инспектора, заместителя начальника отдела выездных проверок юридических лиц, заместителя начальника Межрайонной ИФНС России №2 по Ямало-Ненецкому автономному округу, начальника ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области, начальника Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области.
В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» Александр участвовал в треке «Государственное управление» и стал финалистом трека: «В конкурсе управленцев «Лидеры России» я участвовал на протяжении нескольких сезонов. Он позволяет прокачивать свои лидерские компетенции и приобщаться к миру современных управленцев, сознательно стремящихся к самосовершенствованию и развитию. Не знаю, насколько позволят новые обязанности, но я бы и дальше хотел продолжать участвовать в конкурсе до полной победы. Ведь идеи конкурса созвучны моим: нет неразрешимых проблем, главное — хорошо выстроенная коммуникация».
Александр родился в 1977 году в Новополоцке Витебской области. Окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по специальностям «Экономика и управление производством», «Юриспруденция». Александр — кандидат экономических наук. В 2022 году прошел профессиональную переподготовку в Высшей школе государственного управления РАНХиГС при президенте Российской Федерации по программе «Executive Master in Public Management».