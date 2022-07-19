Ярославль, 19 июля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Финалист трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Александр Поляков назначен на должность руководителя УФНС России по Ярославской области.

АНО «Россия — страна возможностей» Александр Поляков

15 июля 2022 года Александр Поляков был представлен руководящему составу налоговых органов Ярославской области, а также заместителю Губернатора региона в качестве нового руководителя УФНС России по Ярославской области. Он отметил, что одна из основных задач, которая стоит перед ним — развитие внутренней культуры налоговой службы.

«Сейчас перед нами стоит сложная задача — совершенствование внутренней культуры налоговой службы, доведение ее до уровня, соответствующего требованиям времени, современного бизнеса и потребностям государства. В Манифесте ФНС России, выпущенном в начале 2022 года, сказано, что налоговая служба ориентируется на принципы открытости, добросовестности и честности. К 2030 году мы взяли курс на создание для налогоплательщиков среды взаимного уважения и сотрудничества. Мы все хотим добиться успеха, жить в развитом обществе и процветающей стране, а налоги — это наши инвестиции в общее будущее. Считаю важным заниматься развитием гибких навыков сотрудников налоговой службы – умения работать в команде, эффективно коммуницировать, нести ответственность, быть инициативным и гибким. Именно эти навыки могут помочь службе реагировать на современные вызовы и снижать издержки. В ближайшее время я планирую организовать внутренний кадровый конкурс и найти среди сотрудников налоговой службы Ярославской области людей с активной жизненной позицией, которые хотят развиваться, учиться, менять себя и продвигаться по карьерной лестнице», — отметил Александр Поляков.

Александр Поляков работает в структуре ФНС России с 1999 года. Занимал должности государственного налогового инспектора отдела по контролю за применением контрольно-кассовой техники и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, старшего государственного налогового инспектора, заместителя начальника отдела выездных проверок юридических лиц, заместителя начальника Межрайонной ИФНС России №2 по Ямало-Ненецкому автономному округу, начальника ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области, начальника Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области.

В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» Александр участвовал в треке «Государственное управление» и стал финалистом трека: «В конкурсе управленцев «Лидеры России» я участвовал на протяжении нескольких сезонов. Он позволяет прокачивать свои лидерские компетенции и приобщаться к миру современных управленцев, сознательно стремящихся к самосовершенствованию и развитию. Не знаю, насколько позволят новые обязанности, но я бы и дальше хотел продолжать участвовать в конкурсе до полной победы. Ведь идеи конкурса созвучны моим: нет неразрешимых проблем, главное — хорошо выстроенная коммуникация».

Александр родился в 1977 году в Новополоцке Витебской области. Окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по специальностям «Экономика и управление производством», «Юриспруденция». Александр — кандидат экономических наук. В 2022 году прошел профессиональную переподготовку в Высшей школе государственного управления РАНХиГС при президенте Российской Федерации по программе «Executive Master in Public Management».