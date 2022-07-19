Ижевск, 19 июля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. ООО «Новая башня» получит земельный участок для строительства гостиничного комплекса без проведения торгов. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о передаче участка.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области Гостиница «Альмира». Самара

Предоставляемый участок находится в Сарапуле на улице Оползина. Площадь под инвестиционный проект составляет 4,2 тыс. кв. метров. Распоряжение действительно в течение одного года со дня подписания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия получила 150 млн рублей финансирования на создание модульных отелей по всему региону. Средства были выделены в рамках мер Правительства РФ по поддержке экономики.

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