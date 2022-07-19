Мурманск, 19 июля 2022, 20:59 — REGNUM Во вторник, 19 июля, из порта в Мурманске 70 победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — отправились в экспедицию «Ледокол открытий», организованную Госкорпорацией «Росатом».
Старшеклассники из разных регионов России отправились в путешествие на атомном ледоколе «50 лет Победы». Экспедиция продлится до 28 июля.
В ходе рейса школьников ждет насыщенная программа. Они побывают на Северном полюсе, где совершат кругосветное путешествие всего за 30 секунд — пересекут все меридианы, которые сходятся здесь, остановятся у Земли Франца-Иосифа, познакомятся с уникальной природой Арктики, пообщаются с экипажем атомного ледокола, в том числе с его капитаном, и узнают все об их сложной, но интересной работе. Кроме того, школьникам предстоит выполнить почетную миссию — развернуть флаги своих регионов на Северном полюсе, которые в преддверии поездки им торжественно передали губернаторы и министры.
Также для ребят подготовлена образовательная программа, которая состоит из трех треков — «Открытие технологий», «Открытие Арктики», «Открытие себя». Школьники узнают о передовых технологиях Росатома и познакомятся с многообразием профессий в атомной отрасли, разовьют свои навыки самопрезентации, управления проектами, креативного мышления и командной работы, поучаствуют в творческих конкурсах и мастер-классах. На ледоколе школьники встретятся с профессиональным путешественником, почётным полярником России Виктором Боярским и трёхкратной олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях Аллой Шишкиной. Вместе с музыкантом и исполнителем Стасом Море юные полярники напишут песни об экспедиции.
На ледоколе подростки будут снимать блоги — заметки полярников, которые потом покажут своим родным, одноклассникам и друзьям по сообществу «Большая перемена».
Глава Госкорпорации пожелал школьникам прекрасного путешествия и целого океана впечатлений.
К будущим полярникам обратилась генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова. Она подчеркнула, что каждый из ребят заслужил эту уникальную возможность — оказаться на вершине мира. Наталия Мандроова поблагодарила родителей участников экспедиции за поддержку на протяжении всего конкурса «Большая перемена» и во время специального отбора среди победителей, а также за доверие организаторам экспедиции «Ледокол открытий».
Своими впечатлениями о предстоящей поездке поделились победители «Большой перемены» — участники экспедиции.