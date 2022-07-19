Мурманск, 19 июля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Во вторник, 19 июля, из порта в Мурманске 70 победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — отправились в экспедицию «Ледокол открытий», организованную Госкорпорацией «Росатом».

Иван Шилов, ИА REGNUM Арктика

Старшеклассники из разных регионов России отправились в путешествие на атомном ледоколе «50 лет Победы». Экспедиция продлится до 28 июля.

В ходе рейса школьников ждет насыщенная программа. Они побывают на Северном полюсе, где совершат кругосветное путешествие всего за 30 секунд — пересекут все меридианы, которые сходятся здесь, остановятся у Земли Франца-Иосифа, познакомятся с уникальной природой Арктики, пообщаются с экипажем атомного ледокола, в том числе с его капитаном, и узнают все об их сложной, но интересной работе. Кроме того, школьникам предстоит выполнить почетную миссию — развернуть флаги своих регионов на Северном полюсе, которые в преддверии поездки им торжественно передали губернаторы и министры.

Также для ребят подготовлена образовательная программа, которая состоит из трех треков — «Открытие технологий», «Открытие Арктики», «Открытие себя». Школьники узнают о передовых технологиях Росатома и познакомятся с многообразием профессий в атомной отрасли, разовьют свои навыки самопрезентации, управления проектами, креативного мышления и командной работы, поучаствуют в творческих конкурсах и мастер-классах. На ледоколе школьники встретятся с профессиональным путешественником, почётным полярником России Виктором Боярским и трёхкратной олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях Аллой Шишкиной. Вместе с музыкантом и исполнителем Стасом Море юные полярники напишут песни об экспедиции.

На ледоколе подростки будут снимать блоги — заметки полярников, которые потом покажут своим родным, одноклассникам и друзьям по сообществу «Большая перемена».

«В прошлом году мы обещали, что победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» получат уникальную возможность отправиться в арктическое путешествие. Росатом свои обещания всегда выполняет. И теперь вам предстоит познакомиться с прекрасным и суровым севером, побывать в местах, которые большинству известны только из курса географии. Вы пройдете через Баренцево море и Северный Ледовитый океан, мимо Земли Франца-Иосифа, достигните вершины мира — Северного полюса, вы увидите бескрайние ледовые просторы и хозяев этих мест — белых медведей и моржей, а еще вас ждет интереснейшая учебно-развлекательная программа. Росатом уже третий год выступает партнером «Большой перемены». Мы, атомщики, высоко ценим тех, кто постоянно стремится к новым знаниям, к саморазвитию, и поэтому мы назвали ваше путешествие «Ледокол открытий», – сказал участникам экспедиции генеральный директор Росатома Алексей Лихачев .

Глава Госкорпорации пожелал школьникам прекрасного путешествия и целого океана впечатлений.

К будущим полярникам обратилась генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова. Она подчеркнула, что каждый из ребят заслужил эту уникальную возможность — оказаться на вершине мира. Наталия Мандроова поблагодарила родителей участников экспедиции за поддержку на протяжении всего конкурса «Большая перемена» и во время специального отбора среди победителей, а также за доверие организаторам экспедиции «Ледокол открытий».

«Впереди вас ждет уникальная образовательная программа, знакомство с природой Северного Ледовитого океана, устройством атомного ледокола, личные встречи с опытными полярниками. В такие насыщенные дни, мы надеемся, вы найдете время присоединиться к Всероссийскому конкурсу соавторов и предложите свои собственные идеи, которые родятся на Крайнем Севере. Я желаю вам в этом путешествии приобрести не только опыт, знания и впечатления, но и вдохновение на новые идеи, предложения, проекты и стартапы, которые мы поможем вам реализовать, ведь «Большая перемена» – это не просто конкурс, это непрерывная среда для развития и полноценное сообщество, настоящая команда единомышленников. В добрый путь!», — сказала Наталия Мандрова.

Своими впечатлениями о предстоящей поездке поделились победители «Большой перемены» — участники экспедиции.

«Я уже бывала на круизных лайнерах, но, когда я увидела ледокол, я была в шоке. Это огромное сооружение, которое двигается на атомной энергии. Я очень рада, что я здесь оказалась. Мало кто во взрослом возрасте бывает на Северном полюсе, а мне всего 16, и мне выпала такая великолепная возможность!», – сказала Екатерина Трубникова .