Вольск, Саратовская область, , 20:58 — REGNUM Вольская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту падения ребёнка в открытый колодец. Об этом сообщает надзорный орган Саратовской области.

Люк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Вольске десятилетний мальчик упал в открытый люк в переулке между домами №6 и № 8 по улице Веселой. Ему помогли выбраться очевидцы происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводятся сплошные проверки по выявлению открытых колодцев, люков, шахт, к которым имеется доступ у несовершеннолетних жителей региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в открытый люк упала жительница Саратова. Колодец находился на территории, принадлежавшей филиалу ПАО «Ростелеком».

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