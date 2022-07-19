Тегеран, 19 июля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В ходе своей встречи в Тегеране 19 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган ведут обсуждение вопросов по урегулированию в Сирии, карабахскую проблему и отношения двух стран.

Tccb.gov.tr Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы», — сказал в ходе переговоров российский лидер.

Также Путин напомнил, что на Каспийском саммите встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и передал Эрдогану привет от него, указав, что у лидеров двух стран очень большая повестка дня.

Кроме того, президент РФ отметил, что рад видеть своего коллегу из Турции, которого не видел почти целый год, на что Эрдоган ответил, что они за это время часто общались по телефону.

При этом Путин уточнил, что отношения России и Турции развиваются «несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами» и выразил удовлетворение возможностью провести двустороннюю встречу на полях саммита астанинской «тройки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент еще не все вопросы по вывозу украинского зерна из портов на Чёрном море решены, однако то, что в этом вопросе есть продвижение, уже хорошо.