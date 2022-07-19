Пенсии работающих пенсионеров вырастут на «нищенский максимум»
Москва, 19 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Перерасчет выплаты работающим пенсионерам, в результате которого с 1 августа их пенсии будут увеличены максимум на 314 рублей, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал нищенским «максимумом», передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.
«Этот нищенский «максимум» — издевательство над 7,3 млн пожилых граждан России. Не то чтобы пенсию целиком — даже эту жалкую прибавку толком проиндексировать не смогли», — отметил Миронов.
В прошлый раз набавка составила 279 рублей, то есть за год выросла на 12,5%, хотя в стране только за первое полугодие инфляция без малого 16%, указал парламентарий.
Он объяснил это тем, что прибавка высчитывается «из жульнических пенсионных коэффициентов, которые ничего общего с реальностью не имеют».
Полноценной индексации пенсий трудоустроенные пенсионеры лишены с 2016 года.
Читайте также:Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста внесут в Госдуму