Москва, 19 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Перерасчет выплаты работающим пенсионерам, в результате которого с 1 августа их пенсии будут увеличены максимум на 314 рублей, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал нищенским «максимумом», передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Этот нищенский «максимум» — издевательство над 7,3 млн пожилых граждан России. Не то чтобы пенсию целиком — даже эту жалкую прибавку толком проиндексировать не смогли», — отметил Миронов.

В прошлый раз набавка составила 279 рублей, то есть за год выросла на 12,5%, хотя в стране только за первое полугодие инфляция без малого 16%, указал парламентарий.

Он объяснил это тем, что прибавка высчитывается «из жульнических пенсионных коэффициентов, которые ничего общего с реальностью не имеют».

Полноценной индексации пенсий трудоустроенные пенсионеры лишены с 2016 года.

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