Москва, 19 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. VK запускает «Тест-драйв IT-профессий» — профориентационное приложение на базе платформы VK Mini Apps. Проект ориентирован на школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Ребята смогут познакомиться с интересующими их IT-специальностями, получить базовые знания и рекомендации по обучению.

ИА REGNUM Социальные сети

Мини-приложение работает в формате симулятора. Выбрав IT-профессию, пользователь попадает прямо «на рабочее место» — в мессенджере с ним свяжется коллега-бот. Он поможет узнать больше о выбранном направлении, погрузиться в его специфику, а также даст базовые представления о профессии, предложив выполнить тематические задания, и рекомендации о том, как ее получить.

В мини-приложении уже доступно шесть профессий, среди которых дизайнер интерфейсов, модератор контента, менеджер проектов, специалист по кибербезопасности, ИТ-рекрутер и дата-аналитик. В сентябре в приложении пользователям станут доступны 10 новых профессий.

Пользователи, которые успешно пройдут тест-драйв IT-профессий, получат баллы. На них внутри мини-приложения можно приобрести призы от VK, платформы «Другое дело» и партнеров проекта.

«Мы считаем важным развивать в школьниках осознанность и ответственность за свое профессиональное будущее. Поэтому решили сделать профориентацию в близком для школьников цифровом и интерактивном формате с помощью мини-приложения ВКонтакте. В нем ребята смогут почувствовать себя на рабочих местах разных специалистов и таким образом познакомиться с самыми популярными и востребованными ИТ-профессиями, чтобы понять, что им ближе, и выбрать свою карьерную траекторию», — комментирует Сергей Марданов , директор по связям с вузами VK.

VK помогает школьникам выбрать свой путь в IT и запускает профориентационные проекты «День ИТ-знаний», «Урок цифры», VK Lessons и другие инициативы. Все образовательные активности компании помогают выявить у школьников интерес и способности к IT-специальностям. Благодаря этим проектам подростки могут наметить образовательную траекторию, которая в будущем приведёт их к работе в сфере технологий.