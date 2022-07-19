Херсон, 19 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Как сохранить жизнь и здоровье, уберечь себя и тех, кто рядом от реальной и потенциальной угрозы и как себя вести в случае при возникновении опасности. Для добровольцев центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне профессиональные инструкторы провели двухдневные обучающие практические занятия по оказанию первой помощи.

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«Каждый раз мы стараемся обучить волонтеров, дав им практические навыки поведения в различных ситуациях. При пожарах одни угрозы, при наводнениях — другие. Сейчас, так как мы работаем на освобожденных территориях, несколько иные угрозы. Поэтому и решили провести обучение. Эти знания, совершенно точно, не будут лишними. Ведь мы работаем с людьми», — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич .

На обучающих тренировках волонтеры рассмотрели приемы остановки обильного кровотечения, освоили алгоритм помощи при различных ранениях. Инструкторы разъяснили им правила поведения при угрозе или проведении миномётных обстрелов, а также показали, как вести себя в случае ракетных обстрелов и работы авиации по объектам.

Также добровольцы научились использовать различные средства при оказании первой помощи. По словам участников занятий, подобные навыки сейчас необходимы для всех, кто работает на освобожденных территориях.

«Это очень важно. Мы должны быть уверены и в себе, и в тех, кто стоит за нашими спинами, стоит с нами плечом к плечу. Мы должны знать, как можно помочь друг другу в экстренной ситуации и тем, кто рядом. Работаем в непростой обстановке, поэтому подобные навыки нам нужны как никогда», — отметил в беседе с журналистами один их волонтеров гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне.

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