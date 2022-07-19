Волонтеров в Херсоне обучили оказывать первую помощь при различных травмах
Херсон, 19 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Как сохранить жизнь и здоровье, уберечь себя и тех, кто рядом от реальной и потенциальной угрозы и как себя вести в случае при возникновении опасности. Для добровольцев центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне профессиональные инструкторы провели двухдневные обучающие практические занятия по оказанию первой помощи.
На обучающих тренировках волонтеры рассмотрели приемы остановки обильного кровотечения, освоили алгоритм помощи при различных ранениях. Инструкторы разъяснили им правила поведения при угрозе или проведении миномётных обстрелов, а также показали, как вести себя в случае ракетных обстрелов и работы авиации по объектам.
Также добровольцы научились использовать различные средства при оказании первой помощи. По словам участников занятий, подобные навыки сейчас необходимы для всех, кто работает на освобожденных территориях.
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