Хельсинки, 19 июля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Arleigh Burke зашёл в порт Хельсинки. Об этом 19 июля сообщает американское посольство в Финляндии на своей странице в одной из соцсетей.

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Fitzgerald

«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — говорится в сообщении.

При этом ранее эсминец USS Arleigh Burke уже посещал порт Хельсинки в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «заморозит» членство Швеции и Финляндии в НАТО, если обе северные страны не выполнят ранее согласованные между сторонами обещания.