Рига, , 20:33 — REGNUM Проживающие на территории Латвии граждане республики, у которых также есть гражданство России, могут быть лишены латвийского гражданства за поддержку специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 19 июля заявил президент прибалтийской страны Эгилс Левитс.

Президент Латвии Эгилс Левитс President.lv

«Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме», — сказал он.

Также Левитс отметил, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации с конфликтом на Украине, по его мнению, невозможно сохранять нейтральную позицию.

«И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство, которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — добавил латвийский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля братская могила около памятника советским воинам в городе Раквере, которые освобождали Эстонию от немецко-фашистских захватчиков, была осквернена неизвестными.