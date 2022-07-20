Минск, , 00:52 — REGNUM Сам факт истерики со стороны главы МИД Латвии по поводу визита латвийской делегации в Белоруссию не выглядит необычным. Можно было предполагать, что реакция будет именно такой. Странно, что руководители Academy KidsTV эту реакцию не просчитали. Хотя, возможно, они ещё до поездки в Витебск нашли себе новую работу, и просто захотели уйти громко и красиво. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 июля высказал философ Сергей Иванников.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Отношение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в Латвии такое же, как и отношение к Русскому миру в целом. В этой стране не делают различий между Россией и Белоруссией. Обе страны в одинаковой степени у латвийского руководства вызывают глубокое неприятие, и всё, что связано с Россией и Белоруссией, несёт в себе угрозу нервного срыва. Отсюда и угрозы в адрес учебного заведения — абсолютно не рациональные и неоправданные», — считает Иванников

Философ отметил, что на Западе в целом и в Восточной Европе в частности сейчас правит бал русофобия. При этом он обратил внимание на ту форму, которую русофобия принимает в странах Прибалтики.

«Едва ли антироссийские реакции прибалтов можно считать политическими, если понимать под политикой комплекс продуманных, рациональных решений. Таковых здесь крайне мало. А вместо них — серия эмоциональных реакций без анализа даже ближайших, очевидных последствий. Ну, закроете вы собственную Академию, кому от этого будет хуже? Точно не России с Белоруссией. Но латвийского дипломата интересы собственной страны не волнуют. Его интересуют лишь собственные эмоции, и он готов сделать что угодно в отношении тех, кто в той или иной степени эти эмоции не разделяет. Никакой ответственности перед собственным обществом и государством в таких действиях нет. Нет такой ответственности и у соседей Латвии. Когда совсем недавно Литва заявила о блокаде Калининграда, это решение так же было эмоциональным и непродуманным. Просто сопоставив два эти факта, можно задуматься о качестве прибалтийской политической элиты в целом. Перед нами — клоуны, изображающие из себя политиков и упивающиеся каждым мгновением своего пребывания на арене цирка. Получается, что настоящей политической элиты в Прибалтике нет. Есть медиа-элита: люди, регулярно попадающие в сводки новостей. И этим их миссия исчерпывается». Сергей Иванников

Он отметил, что трансформация политической жизни в странах Прибалтики идёт быстрее, чем в других странах Европы. Прибалты демонстрируют тенденцию. «Достаточно скоро всё политическое пространство Европы будет наполнено подобными клоунами. Уже сейчас их присутствие в странах «развитой демократии» становится всё более заметным: «зелёные» — в Германии, Лиз Трасс — во главе МИД Великобритании. Да и Борис Джонсон, мягко говоря, не производит впечатление серьёзного политика. Но всё-таки присутствие клоунов в политической сфере Запада пока ограничено. Однако скоро в Лондоне и в Берлине всё станет так же, как в Риге и Вильнюсе. Медиа-фигуры заменят собой людей с действительно политическим мышлением. А это уже совсем не смешно», — считает философ.

«Возвращаясь к латвийскому инциденту, можно обратить внимание на то, что намерения главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича очень напоминают действия советских властей во времена развитого социализма. Западная «демократия» сейчас активно осваивает советские методы борьбы с инакомыслием, при этом обвиняя СССР в тоталитаризме. Эффект шизоидного мышления. Но именно Прибалтика к западной демократии никакого отношения не имеет. Её опыт государственного строительства связан не с демократией, а с фашизмом. Латвия, Литва и Эстония в 1930-е годы — это государства с авторитарными режимами. Не удивительно, что в постсоветское время эти авторитарные модели в Прибалтике начали возрождаться. Ни к каким другим они не способны в принципе. Нельзя требовать от крестьянского общества верности демократическим ценностям. А «коренная Прибалтика» — это психология именно аграрного, крестьянского общества. Всю промышленную инфраструктуру там создавали русские. Но вот русские ушли, и Прибалтика вернулась к своей исконной психологии. От демократии там только вывески, а реальность — это авторитарное крестьянское мышление, жёстко делящее мир на своих и чужих, а также местное руководство в роли помещиков, склонных делать со своими крепостными всё, что захочется», — резюмировал Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил проверить рижскую детскую академию радио и телевидения Academy KidsTV и пригрозил её закрыть после того, как её воспитанники взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.