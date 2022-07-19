Минск, 20 июля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Сам факт истерики со стороны главы МИД Латвии по поводу визита латвийской делегации в Белоруссию не выглядит необычным. Можно было предполагать, что реакция будет именно такой. Странно, что руководители Academy KidsTV эту реакцию не просчитали. Хотя, возможно, они ещё до поездки в Витебск нашли себе новую работу, и просто захотели уйти громко и красиво. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM19 июля высказал философСергей Иванников.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Отношение к президенту БелоруссииАлександру Лукашенко в Латвии такое же, как и отношение к Русскому миру в целом. В этой стране не делают различий между Россией и Белоруссией. Обе страны в одинаковой степени у латвийского руководства вызывают глубокое неприятие, и всё, что связано с Россией и Белоруссией, несёт в себе угрозу нервного срыва. Отсюда и угрозы в адрес учебного заведения — абсолютно не рациональные и неоправданные», — считает Иванников

Философ отметил, что на Западе в целом и в Восточной Европе в частности сейчас правит бал русофобия. При этом он обратил внимание на ту форму, которую русофобия принимает в странах Прибалтики.

«Едва ли антироссийские реакции прибалтов можно считать политическими, если понимать под политикой комплекс продуманных, рациональных решений. Таковых здесь крайне мало. А вместо них — серия эмоциональных реакций без анализа даже ближайших, очевидных последствий. Ну, закроете вы собственную Академию, кому от этого будет хуже? Точно не России с Белоруссией. Но латвийского дипломата интересы собственной страны не волнуют. Его интересуют лишь собственные эмоции, и он готов сделать что угодно в отношении тех, кто в той или иной степени эти эмоции не разделяет. Никакой ответственности перед собственным обществом и государством в таких действиях нет. Нет такой ответственности и у соседей Латвии. Когда совсем недавно Литва заявила о блокаде Калининграда, это решение так же было эмоциональным и непродуманным. Просто сопоставив два эти факта, можно задуматься о качестве прибалтийской политической элиты в целом. Перед нами — клоуны, изображающие из себя политиков и упивающиеся каждым мгновением своего пребывания на арене цирка. Получается, что настоящей политической элиты в Прибалтике нет. Есть медиа-элита: люди, регулярно попадающие в сводки новостей. И этим их миссия исчерпывается». Сергей Иванников

Он отметил, что трансформация политической жизни в странах Прибалтики идёт быстрее, чем в других странах Европы. Прибалты демонстрируют тенденцию. «Достаточно скоро всё политическое пространство Европы будет наполнено подобными клоунами. Уже сейчас их присутствие в странах «развитой демократии» становится всё более заметным: «зелёные» — в Германии, Лиз Трасс — во главе МИД Великобритании. Да иБорис Джонсон, мягко говоря, не производит впечатление серьёзного политика. Но всё-таки присутствие клоунов в политической сфере Запада пока ограничено. Однако скоро в Лондоне и в Берлине всё станет так же, как в Риге и Вильнюсе. Медиа-фигуры заменят собой людей с действительно политическим мышлением. А это уже совсем не смешно», — считает философ.

«Возвращаясь к латвийскому инциденту, можно обратить внимание на то, что намерения главы МИД ЛатвииЭдгарса Ринкевича очень напоминают действия советских властей во времена развитого социализма. Западная «демократия» сейчас активно осваивает советские методы борьбы с инакомыслием, при этом обвиняя СССР в тоталитаризме. Эффект шизоидного мышления. Но именно Прибалтика к западной демократии никакого отношения не имеет. Её опыт государственного строительства связан не с демократией, а с фашизмом. Латвия, Литва и Эстония в 1930-е годы — это государства с авторитарными режимами. Не удивительно, что в постсоветское время эти авторитарные модели в Прибалтике начали возрождаться. Ни к каким другим они не способны в принципе. Нельзя требовать от крестьянского общества верности демократическим ценностям. А «коренная Прибалтика» — это психология именно аграрного, крестьянского общества. Всю промышленную инфраструктуру там создавали русские. Но вот русские ушли, и Прибалтика вернулась к своей исконной психологии. От демократии там только вывески, а реальность — это авторитарное крестьянское мышление, жёстко делящее мир на своих и чужих, а также местное руководство в роли помещиков, склонных делать со своими крепостными всё, что захочется», — резюмировал Иванников.

Как сообщалоИА REGNUM, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил проверить рижскую детскую академию радио и телевидения Academy KidsTV и пригрозил её закрыть после того, как её воспитанники взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.