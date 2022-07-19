Нью-Йорк, США, 19 июля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Информацию о включении данных 327 детей в базу украинского сайта «Миротворец» передаст Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу Россия. Об этом 19 июля заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.

Цуканов М.В Сайт «Миротворец»

«Российские НПО обнаружили, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе», — сказал он.

Также Полянский добавил, что российская сторона передаст информацию об этом Генеральному секретарю ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что информацию о новых преступлениях вооружённых киевских формирований запросят у Минобороны России следователи.