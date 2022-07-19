Тегеран, 19 июля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. На данный момент еще не все вопросы по вывозу украинского зерна из портов на Чёрном море решены, однако то, что в этом вопросе есть продвижение, уже хорошо. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

В ходе переговоров, глава Российского государства поблагодарил турецкого лидера за посреднические усилия «по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море».

«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал в Тегеране переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.