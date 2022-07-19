Донецк, , 20:14 — REGNUM На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 254 населенных пункта. Об этом 19 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«По состоянию на 19 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент войска республики продолжают вести наступление сразу по нескольким направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер написала, что никакие поставляемые Вашингтоном деньги или оружие не помогут киевскому режиму победить Россию.