Лондон, 19 июля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Наиболее крупный производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в РФ компания Polymetal рассматривает возможность потенциальной продажи своих российских активов. Об этом 19 июля говорится в обнародованном на сайте Лондонской фондовой бирже сообщении компании.

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«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн», — говорится в сообщении.

Также указывается, что компания создала специальный комитет совета директоров из своих независимых неисполнительных директоров для оценки такой потенциальной сделки.

Кроме того, отмечается, что в случае продажи этих российских активов на рынке будут адекватно оценены активы компании в Казахстане, что уменьшит риск ее нынешней деятельности.

«Однако оценка потенциальной сделки продолжается, и нет никакой уверенности в том, что компания (её) продолжит», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по итогам торгов на Московской бирже курс американского доллара снизился до 55,45 рубля за одну единицу валюты США.