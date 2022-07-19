Москва, , 19:51 — REGNUM По итогам торгов на Московской бирже курс американского доллара снизился до 55,45 рубля за одну единицу валюты США. Это 19 июля следует из данных торговой площадки.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этой информации, к моменту закрытия на 19:00 мск снизился на 89 копеек, составив 55,45 рубля. При этом курс евро уменьшился на 55 копеек и составил 56,6 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский доллар в ходе валютных торгов на Мосбирже опустился ниже 55 рублей за единицу.