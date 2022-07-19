Москва, 19 июля 2022, 19:51 — REGNUM По итогам торгов на Московской бирже курс американского доллара снизился до 55,45 рубля за одну единицу валюты США. Это 19 июля следует из данных торговой площадки.

Доллар
Доллар
Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этой информации, к моменту закрытия на 19:00 мск снизился на 89 копеек, составив 55,45 рубля. При этом курс евро уменьшился на 55 копеек и составил 56,6 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский доллар в ходе валютных торгов на Мосбирже опустился ниже 55 рублей за единицу.