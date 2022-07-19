Москва, 19 июля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. По итогам торгов на Московской бирже курс американского доллара снизился до 55,45 рубля за одну единицу валюты США. Это 19 июля следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Согласно этой информации, к моменту закрытия на 19:00 мск снизился на 89 копеек, составив 55,45 рубля. При этом курс евро уменьшился на 55 копеек и составил 56,6 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский доллар в ходе валютных торгов на Мосбирже опустился ниже 55 рублей за единицу.