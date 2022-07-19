Тегеран, 19 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал в Тегеране переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

При этом ожидается, что во время своей встрече в столице Ирана президенты России и Турции обсудят вопросы отношение между двумя странами, а также ситуацию с вывозом зерна из портов Украины.

Затем пройдут трехсторонние переговоры с участием Путина, Эрдогана и президента Ирана Ибрахим Раиси, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с урегулированием в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с иранским верховным лидером Али Хаменеи.