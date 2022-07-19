Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Никакие поставляемые Вашингтоном деньги или оружие не помогут киевскому режиму победить Россию. Об этом 19 июля написала бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер в своей статье для Fox News.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы <…> потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — отметила она.

При этом эксперт уточнила, что режим Владимира Зеленского ставит перед собой и своими союзниками нереальные цели по возврату контроля над освобождёнными от него обширными территориями.

Также Коффлер указала, что, по её мнению, президент США Джо Байден своим решением об оказании киевскому режиму неисчерпаемой военной помощи просчитался, так как он не потребовал от украинской стороны обозначения достижимых целей.

На данный момент американские власти выделили Киеву $54 млрд и опустошили свои склады с оружием и боеприпасами, но это не принесло никакого ощутимого результата, заключила бывший офицер разведывательного управления Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможности ведения разведки с использованием беспилотников практически лишились по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) вооружённые украинские формирования.