Донецк, 19 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. На данный момент снаряды для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальность до 300 км уже поставлены киевскому режиму. Об этом 19 июля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», — сказал он, комментируя ранее слова секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км для указанных американских РСЗО.

При этом Басурин отметил, что после сообщений о поставках снарядов для HIMARS дальностью до 70 км, были найдены обломки от ракет дальностью 110-120 км.

«Соответственно, если они сейчас заявляют 150-180 км, и, может быть, 300 км, значит, они уже есть», — пояснил официальный представитель НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фотографии трансгендеров в рядах Североатлантического альянса (НАТО) обнародовал в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, уточнив, что западные страны пропагандируют именно такие ценности, однако этого в России не будет никогда.