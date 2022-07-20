Минск, , 23:08 — REGNUM Цифра, озвученная российским вице-премьером Алексеем Оверчуком (более 46% выполненных союзных программ), сама по себе звучит хорошо и на психологическом уровне воспринимается позитивно. Слышишь такое и думаешь: «Молодцы, уже почти половину сделали. Осталось только чуть поднажать». Однако это не тот случай, где такой подход работает. В деле реализации интеграционных союзных программ процентные показатели значат очень мало. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 июля высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артем Агафонов Facebook.com/agafonov.by

Артём Агафонов «В процентах можно оценивать экономические показатели — рост товарооборота, инвестиций, валового продукта. Здесь же мы имеем 28 разноплановых объёмных документов, у каждого из которых свои механизмы реализации. Можно достаточно быстро реализовать 90% наиболее проходных программ и потом забуксовать на оставшихся 10%, которые требуют принятия принципиальных решений. Совсем недавно мы имели именно такую картину с согласованием тех самых союзных программ, поначалу называвшихся «дорожными картами». Нам говорили о том, что согласованы почти все и осталось расставить точки над «i» ещё над двумя-тремя. Вот только говорилось это из года в год, а реальная интеграция по-прежнему стояла на месте»

Политик отметил, что пока видит только обнадёживающую риторику, но не реальные дела. «Как-то оценивать эту цифру я просто не могу — даже неизвестно, какие из согласованных интеграционных шагов уже вошли в этот процент, а какие только предстоит сделать. Поэтому предлагаю смотреть не на цифры, а на дела. И руководствоваться принципом «цыплят по осени считают», — сказал Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Алексей Оверчук 17 июля заявил, что проблем с реализацией союзных программ с Белоруссией нет, всё идёт по плану, более 46% программ выполнено.