Политик: В сфере интеграции РФ и РБ нужно смотреть не на цифры, а на дела
Минск, 20 июля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Цифра, озвученная российским вице-премьером Алексеем Оверчуком (более 46% выполненных союзных программ), сама по себе звучит хорошо и на психологическом уровне воспринимается позитивно. Слышишь такое и думаешь: «Молодцы, уже почти половину сделали. Осталось только чуть поднажать». Однако это не тот случай, где такой подход работает. В деле реализации интеграционных союзных программ процентные показатели значат очень мало. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 июля высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
Политик отметил, что пока видит только обнадёживающую риторику, но не реальные дела. «Как-то оценивать эту цифру я просто не могу — даже неизвестно, какие из согласованных интеграционных шагов уже вошли в этот процент, а какие только предстоит сделать. Поэтому предлагаю смотреть не на цифры, а на дела. И руководствоваться принципом «цыплят по осени считают», — сказал Агафонов.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Алексей Оверчук 17 июля заявил, что проблем с реализацией союзных программ с Белоруссией нет, всё идёт по плану, более 46% программ выполнено.