Грозный, , 19:17 — REGNUM Фотографии трансгендеров в рядах Североатлантического альянса (НАТО) обнародовал 19 июля в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, уточнив, что западные страны пропагандируют именно такие ценности, однако этого в России не будет никогда.

Рамзан Кадыров Glavlist.ru

«Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это кто? Как про них внукам рассказывать…», — отметил он в своём сообщении, прикрепив к нему трансгендеров из числа высоких военных чинов НАТО.

Также Кадыров указал, что официальные сообщения Киева в СМИ и соцсетях «пропитаны этой мерзкой идеей» и принудительное навязывание такого рода «ценностей» уже приносит свои плоды.

Кроме того, глава Чечни уточнил, что президент России Владимир Путин вместе со своей командой выдерживают строгую внешнюю и внутреннюю политику, направленную на недопущение деградации общества, а также защищая «естественные, здоровые, ясные человеческие ценности» и за этом им нужно быть благодарными.

«Мы хотим, чтобы у детей были папа и мама, чтобы их психика с самого детства не была травмированной, а была здоровой, сильной, уравновешенной. И это будет», — подчеркнул он.

При этом Кадыров добавил, что Россия «перешла Рубикон и будет противостоять мерзости и сатанизму до победного конца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что на данный момент у бундесвера осталось только немного из того, что можно было бы передать киевскому режиму в качестве военной помощи.