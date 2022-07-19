Берлин, , 18:57 — REGNUM Поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» будут возобновлены 21 июля в соответствии с расписанием обслуживания. Об этом 19 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Выход на берег «Северного потока» в Германии Gazprom.ru

«Они (российская компания «Газпром». — RT) вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — заявил источник.

При этом отмечается, что после возобновления поставок голубого топлива по названному трубопроводу его пропускная способность составит менее 160 млн кубометров ежесуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 21 июля газопровод «Северный поток» находится на техническом обслуживании и в это время по нему не ведутся поставки российского газа в ФРГ.