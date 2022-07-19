Берлин, 19 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. На данный момент у бундесвера осталось только немного из того, что можно было бы передать киевскому режиму в качестве военной помощи. Об этом 19 июля заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе своего посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм, её слова приводит агентство DPA.

Кристина Ламбрехт

«Мы не можем больше много отдать (техники и оружия — ред.) из бундесвера», — сказала она.

При этом Ламбрехт отметила, что имеет «очень доверительные и конструктивные» отношения с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым, которому уже сообщено об ограниченных возможностях бундесвера.

В то же время, глава минобороны ФРГ уточнила, что в дальнейшем Киев может продолжать рассчитывать на поддержку о стороны Берлина, так как ранее германская сторона поставила украинской часть своих самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не поставит Киеву немецкие БТР Fuchs, так как ему необходимо осуществлять поддержку обороноспособности бундесвера.