Киев, , 18:42 — REGNUM По заявлению советника главы офиса Владимира Зеленского — Михаила Подоляка, на поездки российких высокопоставленных чиновников на освобождённые от киевского режима территории якобы будет дан ответ. Он написал об этом 19 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Михаил Подоляк Официальное интернет-представительство президента Украины

«Официальные лица из администрации (президента РФ Владимира — ред.) Путина периодически посещают оккупированные территории… Довольно рискованно… Украинский ответ обязательно последует», — утверждает в своём сообщении Подоляк.

Отметим, во время специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины на данный момент Вооружённые силы России освободили от киевских боевиков Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. С этого времени их, а также осовбожденные части ЛНР и ДНР, посетил ряд высокопоставленных лиц России.