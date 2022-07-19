Киев, 19 июля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. По заявлению советника главы офиса Владимира ЗеленскогоМихаила Подоляка, на поездки российких высокопоставленных чиновников на освобождённые от киевского режима территории якобы будет дан ответ. Он написал об этом 19 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Официальное интернет-представительство президента Украины
Михаил Подоляк

«Официальные лица из администрации (президента РФ Владимира — ред.) Путина периодически посещают оккупированные территории… Довольно рискованно… Украинский ответ обязательно последует», — утверждает в своём сообщении Подоляк.

Отметим, во время специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины на данный момент Вооружённые силы России освободили от киевских боевиков Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. С этого времени их, а также осовбожденные части ЛНР и ДНР, посетил ряд высокопоставленных лиц России.