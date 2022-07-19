Тегеран, , 18:35 — REGNUM В настоящее время проходит встреча президента России Владимира Путина с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, у которой не было открытой части. Об этом 19 июля рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Беседа идёт, открытой части не было», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встречу с иранским верховным лидером Али Хаменеи проводит в настоящее время в Тегеране в резиденции руководителя исламской республики президент России Владимир Путин.