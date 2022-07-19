Энгельс, Саратовская область, 19 июля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Энгельсе суд вынес приговор 29-летней матери, которая обвинялась в попытке убийства своего пятилетнего сына. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Следствие установило, что ночью 12 февраля текущего года, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла своему сыну по меньшей мере 16 колото-резанных ранений в область груди, живота и шеи, а также в область верхних конечностей. Услащав шум, соседи вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. На данный момент ребёнку и его здоровью ничего не угрожает, благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

В ходе следствия женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что она была не в состоянии осознать фактическую опасность своих действий для ребёнка из-за психического расстройства.

Суд постановил отправить жительницу Энгельса на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после покушения на ребёнка бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил тщательно проверить работу органов опеки Энгельсского района.

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