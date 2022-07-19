Тегеран, 19 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Встречу с иранским верховным лидером Али Хаменеи проводит в настоящее время в Тегеране в резиденции руководителя исламской республики президент России Владимир Путин. Об этом 19 июля сообщает агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин сегодня днем встретился и проводит переговоры с духовным лидером (Ирана)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встрече с иранским президентом Ибрахимом Раиси заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, внося значительный вклад в урегулирование в Сирии, и с точки зрения товарооборота две страны могут похвастаться рекордными цифрами.