Вильярреаль, Испания, 19 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. 35-летний таранный форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании. Футболист договорился с «Вильярреалом» о подписании контракта. Об этом 19 июля сообщило издание Marca.

Www.psg.fr Эдинсон Кавани

На данный момент Эдинсон Кавани находится в статусе свободного агента после истечения последнего контракта с «Манчестер Юнайтед», за который футболист выступал с 5 октября 2020 года после перехода из «Пари Сен-Жермен».

В прошедшем сезоне Эдинсон Кавани принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.