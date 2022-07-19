Донецк, , 18:21 — REGNUM Возможности ведения разведки и использованием беспилотников практически лишились по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) вооружённые украинские формирования. Об этом 19 июля рассказал представитель Народной милиции (НМ) ДНР.

Народная милиция ЛНР Glava-lnr.info

«Подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — ред.) вовремя и четко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиуса действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис написал, что о реальном положении киевских боевиков в Донбассе врут генералы Запада во время своих интервью и этим вводят западную общественность в заблуждение.