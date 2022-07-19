Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Американский экспорт в Россию с февраля 2024 года сократился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 19 июля сообщил заместитель министра торговли США Алан Эстевез в ходе своего выступления на слушаниях в Конгрессе страны.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», — сказал он.

При этом американский замминистра торговли уточнил, что он имеет ввиду период с 24 февраля по 1 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины жители Польши массово перестали покупать товары из России и Белоруссии, однако в скором времени эта ситуация может измениться.