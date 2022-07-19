Тамбов, , 18:11 — REGNUM К началу нового учебного года строители завершат капитальный ремонт третьего этажа Новоайдарской школы-гимназии в Луганской народной республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Ремонтные работы управление информационной политики Тамбовской области

«Будем помогать по всем направлениям», — отметил врио главы администрации региона Максим Егоров на подписании соглашения о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом ЛНР,

Работа предстоит масштабная. Строители разберут старые полы и потолки. Обновят системы водо- и электроснабжения, водоотведения. В отремонтированной школе будет установлена новая система пожарной сигнализации с громкоговорителями и оповещателями.

К началу нового учебного года в школе появятся уютные классные комнаты по различным направлениям обучения.

Все работы планируется завершить до 25 августа.

Напомним, соглашение о сотрудничестве подписано между Тамбовской областью Российской Федерации и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики. Тамбовская область оказывает подшефной территории ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры. Специалисты региона уже второй месяц работают в Новоайдарском районе.