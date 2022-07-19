19 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM В акватории реки Невы в Санкт-Петербурге прошла первая тренировка Главного военно-морского парада. В репетиции приняли приняли боевые корабли, катера различного класса и водоизмещения, а также экипажи морской авиации.

Рассвет в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе тренировки по фарватеру Невы прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди них — противодиверсионные катера «Нахимовец», «Юнармеец Татарстана», «П-471» и «П-468», десантный катер «Иван Пасько», который в День ВМФ пройдет по акватории Невы с репликой ботика Петра I, патрульный катер «Евгений Колесников» (с женским экипажем на борту), морской тральщик «Александр Обухов», ракетный катер «Чувашия», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово».

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Ракетный катер «Чувашия» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM Ракетный катер «Чувашия» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Базовый тральщик «Александр Обухов» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Также в тренировке парада приняли участие 2 катера от пограничного управления ФСБ России и 2 от МЧС России соответственно.

Пограничный сторожевой катер ФСБ РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Пограничный сторожевой катер ФСБ РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Рабочая группа, состоявшая из представителей Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы произвела замеры интервалов между кораблями и проверила выполнение экипажами кораблей и катеров задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов. Были проверены организация связи с кораблями и соблюдение мер навигационной безопасности.

Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Особое внимание было уделено проверке действий корабельных расчетов «Главный командный пункт корабля — Боевой информационный пост — Штурман корабля», специалистов штурманских боевых частей кораблей, а также вахтенных сигнальщиков.

Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Базовый тральщик «Александр Обухов» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Главный военно-морской парад состоится 31 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте. Также военно-морские парады, и торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России, пройдут в военно-морских базах и пунктах базирования всех флотов.