Варшава, , 18:06 — REGNUM После начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины жители Польши массово перестали покупать товары из России и Белоруссии, однако в скором времени эта ситуация может измениться. Об этом 19 июля пишет портал Money. pl.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, согласно данным опросов, в данный момент 61% жителей Польши стараются не покупать продукцию из России и из стран, которые ведут деятельность на российской территории. При этом такой бойкот в основном поддерживает старшее поколение (76% среди лиц старше 55 лет, против 57% среди людей в возрасте 18-24 лет).

При этом уточняется, что наблюдающиеся в экономике страны проблемы могут вынудить большую часть поляков передумать в этом вопросе.

Также указывается, что доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского в беседе с Rzeczpospolita указала, что для многих жителей Польши для отказа от бренда достаточно его репутации.

«Тем не менее есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по итогам июня в Эстонии годовая инфляция выросла до 22%, что стало самым выскочим уровнем среди стран еврозоны.