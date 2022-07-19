Москва, 19 июля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Бразильское издание Yahoo Esporte 19 июля сообщило, что московский «Локомотив» предлагал «Флуминенсе» 6,5 миллиона евро за трансфер 19-летнего бразильского нападающего Матеуша Мартинша.

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По информации источника, в подписании футболиста также был заинтересован итальянский клуб «Удинезе», который готов был заплатить за Матеуша Мартинша 5 миллионов евро.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 4,5 миллиона евро, а соглашение Матеуша с «Флуминенсе» рассчитано до 31 декабря 2024 года.

В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Матеуш Мартинш принял участие в девяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами.