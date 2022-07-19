Вашингтон, , 17:56 — REGNUM О реальном положении киевских боевиков в Донбассе врут генералы Запада во время своих интервью и этим вводят западную общественность в заблуждение. Об этом 19 июля заявил подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис своей в статье для 19FortyFive.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил американский военный, военачальники США глубоко заблуждаются, утверждая, что поставляемое киевскому режиму Западом оружие якобы способствовало изменению баланса сил в конфликте на Украине.

При этом эксперт добавил, что Вооружённые силы России обладают подавляющим преимуществом, как на земле, так и в небе, а поставки Вашингтоном Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS не привели к получению преимущества украинскими нацистами, несущими тяжёлые потери.

«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», — написал он в своей статье.

Также Дэвис уточнил, что страны Запада в ходе последних саммитов G7 и G20 не тали обещать киевскому режиму какой-либо существенной помощи, в то время как у России имеется важнейшая материально-техническая база для ведения боевых действий.

Кроме того, подполковник США указал, что беспристрастный анализ информации из зоны боевых действий на Украине опровергает заявления «телевизионных» генералов, которые обещают американской общественности контрнаступление украинских боевиков и их якобы «победу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проходивший военную службу в ВВС Швеции в Упсале гражданин этой страны, который воевал на стороне киевского режима, погиб под Харьковом.