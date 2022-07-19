Тегеран, 19 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, внося значительный вклад в урегулирование в Сирии, и с точки зрения товарооборота две страны могут похвастаться рекордными цифрами. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встрече с иранским президентом Ибрахимом Раиси в Тегеране.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал в Тегеране встречу со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси.