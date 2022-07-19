Юхнов, Калужская область, , 17:48 — REGNUM В Калужской области 32-летняя жительница деревни Рыляки Юхновского района, уклонявшаяся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, осуждена к шести месяцам исправительных работ. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Прокуратура Калужской области

Установлено, что женщина имеет задолженность по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего ребенка в размере свыше 70 тыс. рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденной в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2022 года прокуратурой Калужской области в результате принятых мер надзорного и координационного характера защищены права 650 несовершеннолетних.

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