Лондон, , 17:28 — REGNUM Бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак, заместитель министра страны по международной торговле Пенни Мордонт и глава британского МИД Элизабет Трасс прошли в очередной тур выборов на пост премьер-министра Соединённого королевства. Об этом 19 июля сообщил по итогам голосования глава руководящего комитета Консервативной партии страны Грэм Брейди, трансляцию его выступления вёл телеканал Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам голосования из борьбы за пост глав правительства Британии выбыла экс-заместитель министра по делам женщин и равноправия страны Кеми Баденок.

При этом больше всего голосов у Риши Сунака (118), второй идёт Пенни Мордонт (92) и третьей Лиз Трасс (86).

Отметим, в общей сложности о своём желании баллотироваться на роль лидера британских консерваторов и премьер-министра страны заявили 11 членов парламента Британии, из которых восемь отсеялись на более ранних этапах. Следующие туры будут проходить до момента, когда останутся только два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат, набравший наименьшее количество голосов.